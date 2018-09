Door droogte grijpen fans van wortel, prei en sperziebonen straks mis

Tekort aan broccoli

Maar het gaat niet alleen in Nederland slecht. Waar het hier vooral treurig gesteld is met zogeheten vollegrondsgroente als spinazie, wortelen en erwten, wordt in Duitsland een tekort aan broccoli gemeld. En ook elders in Europa zijn de problemen groot. Profel, de Europese brancheorganisatie van groente- en fruitverwerkers, rept zelfs over 'de slechtste zomer in veertig jaar'.



Zo is de helft minder uien van de Europese velden gekomen dan normaal en is ook de bonen- en spinazieoogst gehalveerd. Van groenten die later worden geoogst zoals prei en spruiten komen ook tientallen procenten minder van het land, is de verwachting. Behalve voor hogere prijzen zorgt dit volgens Profel ook voor aanvoerproblemen richting winkels en groentehandelaren.