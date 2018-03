'Door eerlijk eitje te eten, zorg je dat kinderen naar school kunnen'

Cacaoboeren krijgen bij fairtrade-producten een eerlijke prijs, waardoor hun kinderen naar school kunnen, het gezin toegang krijgt tot gezondheidszorg en hun toekomst er zonniger uitziet, betoogt Max Havelaar. Stichting Max Havelaar helpt producenten in ontwikkelingslanden aan een betere onderhandelingspositie, zodat zij kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in hun toekomst.

Welke producten je het best kunt kopen, staat op de Eerlijke Paaswijzer die Fairtrade heeft ontwikkeld. Lidl, Ekoplaza en PLUS verkopen alleen fairtrade cacao-gecertificeerde chocolade. Albert Heijn en Deen hebben naast gewone chocolade ook fairtrade paaseitjes in hun assortiment. Tony Chocolonely is volgens fairtradeorganisatie Max Havelaar het ‘fairste’ chocolademerk.

Volledig scherm ,,We maken het onze klanten gemakkelijk. Ze hoeven niet te zoeken naar fairtrade, wij maken de keuze voor hen. Dat betekent dat al onze paaseitjes, maar ook de chocoladeletters met Sinterklaas en de kerstkransjes met Kerst van fairtrade chocolade zijn gemaakt’’, aldus Petra Morssinkhof, die bij PLUS Supermarkten onder meer verantwoordelijk is voor zoetwaren, koffie/thee en boterhambeleg. ,,Dit jaar is 50 procent van al onze cacao in de huismerkproducten fairtrade-gecertificeerd en dat gaat naar 100 procent eind 2020.''

PLUS probeert steeds verdergaande stappen te maken, zegt Morssinkhof, die ook Fairtrade in haar takenpakket heeft. ,,Het begon in 2010 met bananen: sindsdien verkopen we alleen nog de fairtrade exemplaren. Daarna zijn we ook met ons huismerk koffie, thee, boterhambeleg en chocolade op fairtrade cacao overgestapt. Onze producenten denken mee, zodat zelfs de chocola op de paasbokkenpootjes van fairtrade cacao is. En zelfs binnenkort de miniflikjes met die spikkeltjes erop die in de Engelse dropmix zitten.’’

Het is de wens voor een betere wereld, betoogt Morssinkhof, zonder dat Plus zich daarmee uit de markt prijst. Vorige week werd de supermarktketen voor de vierde keer uitgeroepen als duurzaamste supermarkt door onderzoeksbureau GfK. ,,We zijn er nog niet, want we willen ook zoveel mogelijk klimaatneutraal werken’’, zegt Morssinkhof. ,,En het zou mooi zijn als we kunnen zorgen dat de cacaoboeren een basisinkomen krijgen.’’