'Door je oerbrein schrans je het liefst zo vet mogelijk'

Koken & etenCarola van Bemmelen (46) voert in haar nieuwe boek De Gelukkige Eter ons oerbrein op. Wil je weten waarom je steeds terugvalt op ongezonde voeding? Let dan eens op de kunstjes die je oude overlevingsdrift met je uithaalt.

U noemt zichzelf een epigenetisch voedingscoach. Wat is dat? En waar leer je dat?

,,Ik kijk naar de invloed van voeding op de werking van onze genen en gezondheid. En op de werking van ons oerbrein; het evolutionair oudste deel van de hersenen, dat ruim 99 procent van alle beslissingen onbewust neemt. In de regel ook over wat je eet, hoeveel en wanneer.

Veel voedingsadviezen zijn gericht op het mensenbrein, de neocortex. We denken dat je daarmee alles bepaalt en stuurt. De werkelijkheid is dat je oerbrein 99 procent van je gedrag bepaalt. Ik kies ervoor het aandeel van het oerbrein te beïnvloeden, zoals de voedingsindustrie al jarenlang met succes doet. Daarmee vergroot je de kansen op succes.''

Dat oerbrein heeft dus veel macht?

,,Ja. Ons oerbrein zorgt primair voor onze veiligheid, zodat we kunnen overleven en ons voortplanten. Daarom is het zo alert op eten en seks. Aangezien ons oerbrein nog steeds staat afgesteld in de prehistorische stand, met de focus op acuut gevaar, let het niet op sluipende ziekmakers in ons eet- en leefpatroon. En daardoor rinkelen de alarmbellen vaak pas als het te laat is.

In de oertijd was eten schaars, dus als het er was, at je zoveel als je kon. Zo denkt het oerbrein nog steeds. Daarom is het gek op eten waarvoor je weinig moeite hoeft te doen en dat veel energie oplevert. Op voedsel dat stijf staat van de suikers, vetten, zout en snelle koolhydraten, dus. Je snapt wat er gebeurt als je met deze programmering de supermarkt inloopt. Fabrikanten maken er handig gebruik van.''

We kunnen maar beter de suikers en snelle koolhydraten afzweren, zegt u. Dus pasta, aardappelen, witte rijst. Dat is toch lekker en handig te bereiden?

,,Dat is zeker lekker en daarom is het zo belangrijk het te laten staan. Koolhydraten komen als glucose in ons bloed terecht en zorgen voor pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. Is die eenmaal uit balans, dan kun je verleidingen minder weerstaan. Wilskracht hoort bij ons mensenbrein. Dit deel van je hersenen is zich ervan bewust hoe belangrijk gezond eten is. Alleen heeft het minder dan 1 procent zeggenschap over wat je eet, je oerbrein neemt de andere 99 procent voor zijn rekening.

Eet je te veel snelle koolhydraten, en schommelt je bloedsuikerspiegel daardoor te extreem, dan neemt je oerbrein pijlsnel de regie over. Het wordt lastig om dan verleidingen als pizza, patat en chocola te weerstaan.

Elke dag te veel suikers en snelle koolhydraten eten, zorgt ervoor dat je lichaam meer insuline aanmaakt. Op den duur geeft dat een hoger risico op diabetes, overgewicht en andere aandoeningen. En dat niet alleen: een chronisch verhoogd insulinepeil in je bloed blokkeert het signaal dat je bent verzadigd, direct bij de hersenstam. En dat is exact de plaats waarvandaan ons oerbrein functioneert. Hierdoor denkt het dat er hongersnood heerst en blijft het je aanzetten tot eten.''

Hoe houd ik mijn oerbrein rustig?

,,Het is belangrijk dat je erkent en herkent hoe gelukkig jouw brein wordt van eten. Op de site van De Gelukkige Eter staat een gratis test. Met de uitslag kun je jouw eetstrategie kiezen. En die oefen je. De truc is om in kleine stappen gezonde gewoonten aan te leren. Eén ding tegelijk, zodat je snel resultaten ziet. Dat is de sleutel om je oerbrein over te halen consequent ander gedrag te vertonen. In grote lijnen: probeer waar mogelijk eetprikkels te vermijden en houd je eten zo eenvoudig mogelijk. Hierdoor hoef je minder te vechten tegen je oerbrein.''

Ben ik dan die Gelukkige Eter?

Volledig scherm Gelukkige eter Carola van Bemmelen © RV ,,Veel mensen denken dat ze een Gelukkige Eter zijn als ze kunnen eten wat en hoeveel ze willen. Mijn ervaring is dat je daarvan ongelukkig wordt, omdat je oerbrein vrij spel heeft. Een Gelukkige Eter heeft zichzelf bevrijd van de drang perfect te moeten zijn. Hij of zij blijft relaxed bij een terugval in verkeerde gewoonten. Als Gelukkige Eter herneem je de leiding over je eetgedrag.''