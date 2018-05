Doorbraak voor Twents bedrijf met wereldprimeur vega-biefstuk

Een doorbraak in de voedselindustrie: de plantaardige biefstuk is gearriveerd. Gemaakt en bedacht in deze regio, door Vivera uit Holten. „Dit is de heilige graal in de vleesvervangingsindustrie.”

Lang werd er naar uitgekeken, maar nu is-ie er echt: de volledig plantaardige biefstuk. Sterker nog: in de fabriek in Holten wordt de vleesvervanger al geproduceerd. Volgende week ligt ie in Engeland in de supermarkt, een paar weken later volgt Nederland.

„Niemand wist dat wij bezig waren met deze steak”, vertelt Gertjan Gombert van Vivera. „Maar in het geheim werkten wij al anderhalf jaar aan de biefstuk. Heb is ons gewoon gelukt. Ik denk dat wij de markt echt verrassen met dit nieuws. De biefstuk geldt toch als heilige graal in de vleesvervangingsindustrie.”

Volledig scherm Gertjan Gombert en Robin Haakmat tonen trots de biefstuk © Reinier van Willigen

Hoe boots je biefstuk na?

Bedrijven als Unilever werkten in samenwerking met universiteiten al jaren aan de vega-biefstuk. Die zou de vleeseter definitief moeten overtuigen meer een meer duurzame vleesvervangers te kiezen. Tot nu toe lukte geen bedrijf ter wereld om de structuur, sappen, bloed en de smaak van de steak na te bootsen.



In Holten slaagde een team product-ontwikkelaars daar wel in. Vivera bestaat al sinds 1990 en behoort tot de top 3 vega-aanbieders in Nederland. „We hebben meer dan 100 versies gemaakt”, vertelt ontwikkelaar Jeroen Boom. „De structuur lukte vrij snel, maar de sappen en smaak waren veel lastiger.”

Volledig scherm © Reinier van Willigen Volledig scherm © Reinier van Willigen

Quote Biefstuk is toch het product waarvan mensen denken: dat kun je niet namaken Jaap Korteweg

Bij concurrent De Vegetarische Slager zijn ze verrast door de Vivera-biefstuk. Oprichter Jaap Korteweg zegt desondanks blij te zijn met het product, mits de smaak goed is. „Ik heb hem nog niet geproefd, maar de eerste reacties zijn goed. Biefstuk is toch het product waarvan mensen denken: dat kun je niet namaken. Dat kan alleen maar een echte zijn. Maar zolang mensen enthousiast worden van vleesvervangers, is dat goed nieuws voor de industrie.”

Net echt

Met behulp van sterrenkok Erik de Mönnink van De Swarte Ruijter uit Holten vond Vivera uiteindelijk de ideale samenstelling en smaak. Het resultaat: een stuk ‘vlees’ dat oogt, smaakt en voelt als een biefstuk, maar het niet is. De Twentse imitatie-steak bestaat vrijwel geheel uit tarwe en soja en is ook geschikt voor de veganist. De productie is bovendien vele malen milieuvriendelijker dan die van de echte biefstuk.

„Het is van groot belang dat we minder vlees eten, zowel voor onze eigen gezondheid en dierenwelzijn als voor onze planeet. Daarom is het belangrijk dat er alternatieven zijn”, vertelt Gombert. „Tien jaar geleden werd je afgekraakt als je iets vegetarisch liet proeven. Dat gold ook voor onze producten. Hiermee kunnen we de vleeseter echt overtuigen, is onze overtuiging. Dit is een belangrijk product voor de wereld. Hoe gaaf is het dat een Twents bedrijf dat is gelukt?”

De Twentse vega-steak ligt volgende week in Engeland in de schappen, in juni volgt Nederland. De prijs wordt naar verwachting zo'n 3 euro voor twee ‘biefstukjes’.

