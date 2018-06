Drankspel beerpong 'verwatert': geen bier meer maar water

Het drankspel beerpong heeft in Beugen een andere dimensie gekregen. Bier is op aandringen van politie en gemeente Boxmeer vervangen door water. Desondanks krijgen deelnemers deze avond voldoende alcohol binnen.

Het is een drankspel. Behalve in Beugen.

Sinds vorig jaar worden de Beugense Beerpongkampioenschappen - bij de opening van de kermis - gespeeld met water in plaats van bier. Zegt de gemeente Boxmeer. ,,Het zijn pongwedstrijden geworden’’, laat een woordvoerster weten. Waterpong.

,,Dat is er uitgekomen na overleg tussen de organisatie en de gemeente, op advies van de politie die dat beter vond vanwege de openbare orde en veiligheid.’’ Dat de overheid een alcoholmatigingsbeleid voert, speelt ook een rol. ,,Alcohol heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid.’’ Klopt, zegt de GGD Hart voor Brabant, die laat weten geen voorstander van dergelijke spelletjes te zijn.

Even de regels in het kort. Bij beerpong staan twee teams tegenover elkaar. Zij moeten proberen een pingpongballetje in de opgestelde bekers van de tegenstander te gooien. Bij ieder raak schot moet de tegenstander de beker bier leegdrinken. Het team dat als eerste alle bekers van de tegenstanders wegspeelt, is de winnaar. De grap: als de wedstrijd vordert, wordt het dankzij het drankgebruik steeds lastiger te scoren. En de sfeer joliger.

Behalve in Beugen waar water wordt getapt. Toch?

De gemeentewoordvoerster verwijst naar de kermiswebsite van de gemeente, waarin voor vandaag Pongkampioenschappen op het programma staan. De realiteit is iets anders, als het persbericht van de Beugense Beerpongkampioenschappen de waarheid verkondigt: Deze bekers zijn uiteraard gevuld met bier.

Wat is waar? De waarheid ligt, zoals altijd, ergens in het midden.

,,We hebben ervoor gekozen water in de bekers te doen’’, zegt Stefan Hesen, een van de organisatoren van de Beugense Beerpongkampioenschappen. Volgens hem vindt de gemeente Boxmeer het geen goed plan: een drankspel als opening van een openbare kermis. ,,De gemeente heeft ons gevraagd of we niet de indruk willen wekken dat we met één groot zuipfeest bezig zijn. Vorig jaar hebben we voor het eerst water in plaats van bier gebruikt. We hebben weinig negatieve reacties gehad.’’

Compromis

Quote In de praktijk gebeurt dat drinken vanzelf wel, maar het is geen verplich­ting Stefan Hesen Dus er wordt tijdens het spel geen alcohol gedronken? Nou, zo zit het niet helemaal. Of helemaal niet.



,,We hebben een compromis bedacht. Iedereen kan zelf bepalen of hij bier drinkt of niet.’’ Want de bekers mogen dan vol water zitten, niemand kan de deelnemers verbieden een biertje te drinken als het pingpongballetje in het water belandt. ,,In de praktijk gebeurt dat drinken vanzelf wel, maar het is geen verplichting. Daar gaat het om.’’



De winnaar van de Beugense wedstrijd plaatst zich voor het officiële Nederlands kampioenschap Beerpong. Leidt dat 'watergebruik' niet tot uitsluiting? ,,Nee, de organisatie van het NK is akkoord gegaan met hoe wij het doen. Ze snappen dat wij dit ook maar opgelegd krijgen.’’

Binge

GGD Hart voor Brabant heeft het niet zo op drankspelletjes. ,,Het is een spelvorm waarbij je bij voorbaat weet dat er binge gedronken wordt: in korte tijd heel veel. Dat raden we sowieso af’’, zegt Yvonne de Goeij, functionaris gezondheidsbevordering van de GGD hart voor Brabant. ,,De jeugd wordt geactiveerd mee te doen en veel te drinken.’’

Gevolg van veel te veel alcohol: comazuipers. Landelijke cijfers laten volgens haar zien dat dat aantal stijgt. ,,Van 790 ziekenhuisopnames in 2016 naar 860 vorig jaar. De jongste comazuiper vorig jaar was 11. Kinderartsen maken zich grote zorgen over deze trend.’’