Drie goede redenen om nu al pepernoten te kopen

Volledig scherm De no bake cheesecake wordt geserveerd in een glas © Brenda Hoff

No bake cheesecake

Dit luchtige nagerecht ontstond toen Brenda Hoff, eigenaar van foodblog Brenda Kookt, op zoek ging naar een simpel, maar vooral goed vooraf te bereiden gerecht. De combinatie van speculaaskruiden, vanille, frisse roomkaas en kruidnoten is fantastisch, schrijft Brenda bij het recept. ,,In plaats van een cheesecaketaart, besloot ik de ingrediënten in glazen potjes te doen. Zo krijg je leuke porties voor één persoon”, vertelt ze.

Het toetje kun je het hele jaar rond eten. ,,Het gerecht kan ook heel goed in het najaar of de winter. Als je bijvoorbeeld een etentje hebt in november waarbij je een toetje van het seizoen wilt serveren, zou ik dit zeker aanbevelen. En als er geen kruidnoten verkrijgbaar zijn, kan je ze altijd nog vervangen door speculaas.”

Ingrediënten

250 g roomkaas

225 ml slagroom, ongeklopt

100 g suiker

1 vanillestokje

2 eetlepels citroensap

Halve theelepel speculaaskruiden

3 eetlepels roomboter

Kruidnoten

Bereiding

1. Maak de pepernoten fijn door ze in een zakje te stoppen en er op te gaan staan (of slaan). Smelt de boter en meng dit door het pepernotenkruim. Verdeel het kruim over de bodem van de glaasjes.

2. Sla de slagroom met de suiker stijf. Roer in een andere kom de roomkaas los. Meng de roomkaas met de speculaaskruiden, citroensap en vanillemerg. Vouw de slagroom voorzichtig door het roomkaasmengsel.

3. Vul de glaasjes met het roomkaasmengsel en maak het af met een beetje kruidnotenkruim en kruidnoten.

4. Laat de cheesecake voor het serveren twee uur opstijven in de koelkast.

Volledig scherm De tiramisu met kruidnoten en pure chocolade. © Sandra Waterschoot Koopmans

Tiramisu met kruidnoten en pure chocolade

Lekker voor bij de koffie of thee: een tiramisu gemaakt met pure chocolade en kruidnoten. Sandra Waterschoot Koopmans, die samen met haar vriend de website lekkererecepten.nl heeft opgericht, kreeg het idee toen ze het recept maakte met speculaas in plaats van kruidnoten. ,,Ik dacht, waarom niet? Smaken als speculaas, kaneel of koekkruiden combineren perfect bij de romige mascarpone en koffie.”

Kruidnoten liggen tegenwoordig al vroeg in de winkels, dus je hoeft niet te wachten tot december om de tiramisu te bereiden. ,,Tiramisu is een heerlijke afsluiter van een diner, dus als dessert kan deze variant met kruidnoten eigenlijk altijd wel. Op een herfstachtige dag is ie ook erg lekker”, weet de foodblogger.

Ingrediënten

4 eieren

3 eetlepels suiker

500 g mascarpone

700 g kruidnoten

75 g pure chocolade

Een grote mok sterke koffie

Een scheut Licor 43

Bereiding

1. Splits 4 eieren en vang het eigeel en eiwit op in aparte kommetjes. Klop het eigeel, de suiker en de mascarpone met een garde in een grote kom. Klop het eiwit met een keukenmachine net zolang tot het stijf is en je de bak op zijn kop kunt houden. Spatel het geklopte eiwit voorzichtig door het mascarponemengsel.

2. Doe dit met de hand, anders wordt de tiramisu straks niet stevig genoeg. Rasp de pure chocolade tot kleine vlokken. Zet een grote mok sterke koffie en laat dit afkoelen (zet het eventueel eventjes in de vriezer). Schenk de afgekoelde koffie in een diep bord en doe er een scheut Licor 43 bij. Dompel de kruidnoten onder in de koffie en leg de bodem van de ovenschaal vol met de kruidnoten. Houd de pepernoten niet te lang in de koffie, anders vallen ze uit elkaar.

3. Als de bodem van de ovenschaal bedekt is met kruidnoten, is het tijd om een derde van het mascarponemengsel eroverheen te smeren. Een dun laagje is genoeg. Strooi hierna een laag van de chocoladevlokken eroverheen. Herhaal deze stappen nog twee keer en eindig met de chocoladevlokken. Maak de tiramisu voor het serveren af door er gebrokkelde pepernoten overheen te strooien.

Volledig scherm Pepernoten met hagelslag © Anouk Spaan

Pepernoten met hagelslag

De inspiratie voor dit recept is voortgekomen uit een boterham met pindakaas en schuddebuikjes, vertelt foodblogger Anouk Spaan, eigenaar van Anouk's Kookboek. ,,Soms mag je de boterham dubbel beleggen”, vindt ze. ,,Daardoor dacht ik dat pepernoten met pindakaas ook een lekkere combinatie zou zijn. Later is daar de hagelslag nog bij gekomen. Een leuk karweitje voor kleine of grote kinderen.”

Ingrediënten

250 g zelfrijzend bakmeel

1 mespunt zout

3 eetlepels koek en speculaas kruidenmix

200 g keukenstroop

100 g koude boter

Vershoudfolie

Pindakaas

Hagelslag

Bereiding

1. Doe bakmeel, zout en de speculaaskruiden in een kom (indien nodig even zeven).

2. Snijd de boter in blokjes en doe deze bij het meel.

3. De keukenstroop mag er ook bij.

4. Kneed dit tot een gladde deegbal.

5. Verpak het deeg in de vershoudfolie en dan mag het 30 minuten in de koelkast.

6. Zet, als het deeg bijna de koelkast uit mag, de oven aan op 175 graden.

7. Maak kleine balletjes van 7 gram en druk daarna de bovenkant een klein beetje in (een plat rondje).

8. De pepernoten gaan ongeveer 12 minuten in de oven.

9. Als de pepernoten uit de oven komen dan zijn ze nog een beetje zacht. Laat de pepernoten goed afkoelen zodat ze hard worden.

10. Als de pepernoten goed zijn afgekoeld, kan je die versieren. Smeer aan de onderkant van een pepernoot de pindakaas en leg daarna een tweede pepernoot er bovenop en druk iets aan. De pindakaas moet dan net buiten de pepernoot tevoorschijn komen.

11. Leg de hagelslag op een schaaltje en dip de pepernoot in de hagelslag. De pindakaas zorgt ervoor dat de hagelslag blijft hangen.