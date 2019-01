Drie keer gemakkelijk koken: nasi, gevulde paprika’s en loempia’s

Koken en EtenBrenda Hoff maakt elke week drie makkelijke maaltijden die snel klaar zijn en waarbij je deels vooruit kookt. Deze week staat nasi centraal, die je later in de week weer kunt gebruiken.

Boodschappenlijst:

750 gr zilvervliesrijst

600 gr kipfilet

100 ml ketjap marinade

650 gr nasigroenten (rode peper, spitskool, tauge en prei)

3 teentjes knoflook

2/3 theelepels chilipoeder

1 theelepel laos

2/3 theelepels korianderpoeder

2/3 theelepels kurkuma

2/3 theelepels komijnzaad

2/3 theelepels kaneel

2 eetlepels zoete ketjap

100 gr tauge

4 rode paprika’s

4 eieren

150 gr (Chinese of Oosterse) roerbakgroente

100 gr hamblokjes

peper en zout

2 teentjes knoflook

8 vellen filodeeg

2 eetlepels bloem

ongeveer anderhalve eetlepel water

sweet chilisaus, om te dippen

satésaus, om erbij te serveren

kroepoek, om erbij te serveren

olijfolie, om in te bakken

zout en peper

DAG 1 Nasi goreng

Deze week gaan we aan de slag met nasi. Ik laat je zien dat je restjes nasi zeker niet weg moet gooien, hier kun je namelijk nog heel erg lekker van eten.



Dit nasi-goreng-basisrecept is altijd goed en je bereid het helemaal zelf zonder pakjes en zakjes. Tip: het is ook super handig om hier een portie van in te vriezen. Ideaal als je geen tijd (of zin) hebt om te koken.

Nasi Goreng

Bereidingstijd 40 minuten

Ingrediënten voor 4 porties: (inclusief porties voor de overige dagen. Eet je alleen de nasi? Halveer dit recept zodat je er met 4 personen van kunt eten)

750 gr zilvervliesrijst

600 gr kipfilet

100 ml ketjap marinade

650 gr gesneden nasigroenten (rode peper, spitskool, wortel, tauge en prei)

3 teentjes knoflook

2/3 theelepels chilipoeder

1 theelepel laos

2/3 theelepels korianderpoeder

2/3 theelepels kurkuma

2/3 theelepels komijnzaad

2/3 theelepels kaneel

snuf zout

satésaus, om erbij te serveren

kroepoek, om erbij te serveren

Bereiding:

Snijd de kip in reepjes en marineer het in de ketjap marinade, laat dit ongeveer een kwartiertje staan.



Bak in een grote wok of hapjespan met olie de kipfilet rondom aan. Pers de knoflook en voeg dit samen met de kruiden (chilipoeder, laos, korianderpoeder, kurkuma, komijnzaad, kaneel en zout) en groenten bij de kip. Meng dit even goed door en bak mee tot de groenten gaar zijn.



Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de gekookte rijst eventueel af en bak het even mee met het groentemengsel.



Houdt 500 gram van het gerecht apart voor de andere twee recepten. Bewaar dit in een kommetje afgedekt in de koelkast.



Serveer de nasi met satésaus en een handje kroepoek.

DAG 2 Gevulde paprika

Een gevulde paprika is misschien old school, het is hartstikke lekker! Een restjes nasi brengen we extra op smaak met zoete ketjap en daarbij voeg ik verse tauge toe. De gevulde paprika is extra lekker met een spiegeleitje er naast.

Ingrediënten voor 4 personen:

300 gram bereidde nasi

2,5 eetlepel zoete ketjap

100 gr taugé

4 rode paprika’s

4 eieren

zout en peper

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 graden, en vet een ovenschaal in.

Meng de bereidde nasi met de ketjap en roer de taugé er door.



Snijd de kapjes van de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Snijd eventueel een dun plakje van de onderkant van de paprika’s zodat ze blijven staan.



Vul de paprika’s met de nasi en zet ze in de ovenschaal, dek de paprika’s af met de kapjes. Verwarm de gevulde paprika’s 25 minuten in de oven.



Verwarm een koekenpan met een beetje olijfolie op het vuur. Bak hier 4 spiegeleitjes in, breng op smaak met zout en peper.



Serveer de gevulde paprika’s met de spiegeleitjes.

DAG 3 Nasi loempia’s

Homemade fastfood, dat zijn deze nasiloempia’s. Zo lekker dat ik de nasi er speciaal voor klaarmaak. Maar het is natuurlijk veel handiger om hier een restje nasi voor te gebruiken. De loempia’s bereid je in de frituurpan, of de oven.

Tip: de loempia’s kun je ook invriezen. Een bevroren loempia moet wel iets langer gebakken worden dan een verse. Ongeveer 12 minuten in de frituurpan en 30 minuten in de oven.

Bereidingstijd 15 minuten

Ingrediënten voor 4 loempia’s:

200 gram bereidde nasi

150 gram (Chinese of Oosterse) roerbakgroente

100 gram hamblokjes

peper en zout

2 teentjes knoflook

8 vellen filodeeg

2 eetlepels bloem

ongeveer 1,5 eetlepel water

sweet chilisaus, om te dippen

Bereiding:

Verwarm een pan op het vuur met olijfolie. Voeg de groenten hierbij en bak dit even aan. Pers de knoflook en voeg dit bij de groenten. Breng het groentemengsel op smaak met peper en zout, bak dit even mee tot de groenten gaar zijn.



Doe de hamblokjes en de rijst bij het mengsel en roer dit even goed door zodat het gemengd is.



Meng de bloem met een eetlepel water. Voeg extra water toe als het papje aan de dikke kant is. Leg twee vellen filodeeg in een ruit voor je. Strijk de bovenste randen van het filodeeg in met het bloempapje.



In het midden het filodeeg schep je de vulling (2 tot 3 eetlepels). Zorg ervoor dat je de loempia niet te vol vult, anders kan hij open knappen tijdens het bakken.



Vouw de onderste punt van het deeg naar boven en de zijkanten naar binnen. rol de loempia dicht door hem naar de bovenste punt te rollen. Zorg ervoor dat de loempia goed dichtgeplakt zit.



Bak de loempia’s 5-8 minuten in de frituurpan (net hoe krokant je het korstje wilt hebben). Ook kun je de loempia’s in de oven verwarmen, 20 minuten op 220°C.



Serveer de nasi loempia’s met sweet chilisaus.



Brenda Hoff (33) houdt van makkelijke maaltijden die binnen een half uur klaar zijn. Gerechten zonder poespas die je ook na een dag werken op tafel zet zijn haar specialiteit. De enthousiaste foodblogger deelt haar recepten op www.brendakookt.nl.