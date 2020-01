Drie miljoen kijkers zien ‘fruitige’ uitzending Heel Holland Bakt

Koken & eten Roland deelt al 20 jaar lief en leed met een frikandel: ‘Beestjes laten hem nu links liggen’

31 december ‘Ik ben in het bezit van een frikandel van 31 december 1999. Altijd buiten de diepvries gehouden, anders is het niet zo moeilijk. Maar op oudejaarsdag is deze del twintig jaar oud geworden. Redelijk bijzonder, zeg maar.’