Drie vrienden scoren met eigen frambozenshotje

Het zoete drankje in het kleine flesje heeft een frambozensmaak met een vanille-afdronk. Alles eromheen – van het logo tot het doosje en de merchandise – is door de drie vrienden bedacht en ontwikkeld. Dat terwijl ze allemaal een eigen onderneming runnen. ,,We hebben er zo ongeveer een tweede baan bij”, klinkt het.

Offroadrit

Het drankje ontstond eind oktober vorig jaar. In Ruurlo staat een offroadrit op het programma, motorcross is een gemeenschappelijke hobby van de drie. De zaterdagavond voor de rit in Ruurlo is er in Hengelo echter nog een feest. Dat kunnen de vrienden uiteraard ook niet aan zich voorbij laten gaan.

Quote Toen stond hier plots een pallet met 350 dozen Erik Helmes Helmes en Bergervoet komen daarom al op zaterdag met de crosscamper naar Hengelo en parkeren die thuis bij hun kameraad Harmsen. Hij heeft op het bezoek gerekend en plaatst bij de entree van zijn terrein een ludiek en spontaan bedacht bordje met de tekst: ‘Welkom op camping De Onrustige Flamingo’.



Het hek is van de dam. Zijn twee vrienden hebben de grootste schik om de benaming waardoor die dezelfde avond nog uitgroeit tot een begrip. Er ontstaat het idee om samen onder deze naam een crossteam te vormen, compleet met strak vormgegeven shirts in zwart en roze. Na het weekend gaan de shirts in productie en vanaf dat moment racen de vrienden als ware flamingo’s in het rond.

'En nu dan?'

Daarmee is het nog niet klaar, want de mannen bij wie het ondernemersbloed door de aderen stroomt, zien er meer in. Ze laten een eigen shotje maken. Contacten zijn snel gelegd en heel wat proefsessies later is het eind juni dan zover. ,,Toen stond hier plots een pallet met 350 dozen”, blikt Helmes terug. ,,Stonden we er met z’n allen omheen te kijken. Zo van: en nu dan?”

Wat bij de plaatselijke drankenzaak begint, breidt zich al snel uit over de Achterhoek. De populariteit van het shotje krijgt een flinke boost door de hype rond de roze opblaasflamingo’s, die deze zomer overal in zwembaden en aan de kustlijnen te zien waren. ,,Een mooie bijkomstigheid, want dat wisten we natuurlijk niet van tevoren”, zegt Helmes.

Dorpsfeesten

De hele zomer is een promoteam door de regio getrokken. Op kermissen en dorpsfeesten in onder meer Halle, Silvolde, Aalten, Zelhem, Vorden, Hengelo en Wichmond maken feestgangers kennis met het nieuwe shotje. En ook op het stadsfeest in Doetinchem waren de flamingo’s niet te missen.