Drie zalige recepten om je berg paaseitjes op te maken

coronacrisis Boerderij­win­kels in het Groene Hart doen goede zaken: ‘Mensen zoeken lokaal voedsel. Dat is veilig en vertrouwd’

13 april Door de coronacrisis doen boerderijwinkels goede zaken. Zeker in het Groene Hart, waar de afstand tussen consument en boer minder groot is dan in de Randstad. Even wandelen of fietsen en je bent in agrarisch gebied.