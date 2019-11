‘Drinken alcohol al vijf jaar stabiel’

Er is een echte Peaky Blinders bar geopend in Den Haag

Waan jezelf in de wereld van de populaire Netflix-serie Peaky Blinders, met een whisky in de ene en als het mag een sigaret in de andere hand. De pub Shelby Public House in de Papestraat is namelijk net geopend en staat helemaal in het teken van de serie.