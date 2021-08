Drinken en eten met een uitroepteken: taartjes met een Toh!-wijn uit Italië

Normaal gesproken is het mevrouw Hamersma die in haar kookboekwinkel adviseert over kookboeken en recepten. Maar dit keer was het omgekeerde het geval. Het echtpaar dat binnenstapte had voor meneer de Plukalmanak op het oog, een boek over zelf je kostje bij elkaar scharrelen in de vrije natuur. Dat klinkt toch als je behelpen met bukkruid, scharrelgroenten en bermbegroeiing op een voortdurend uitwaaiend campinggasje voor een lekkende tent. Hier is er echter eerder sprake van een sterrentent.