Drogisterijen en Jumbo voeren deurbeleid in

Als het maximum aantal klanten bereikt is, moet er buiten worden gewacht tot een klant de winkel verlaat. Het maximum is gebaseerd op het aantal klanten, het aantal collega’s in de winkel hoeft niet meegerekend te worden. Dit blijkt uit een interne memo die Jumbo naar de supermarktmanagers heeft gestuurd.

Het deurbeleid is vandaag ook doorgevoerd bij drogisterijketens Kruidvat, Trekpleister, DA en Etos. Dat bevestigt Ed van de Weerd, voorzitter van brancheclub Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). ,,Onze winkels zijn kleiner dan supermarkten, daarom is het voor ons personeel helemaal belangrijk dat er duidelijke spelregels zijn. Het is een houvast’’, aldus Van de Weerd die ceo is van A.S. Watson Benelux, moederbedrijf van Kruidvat en Trekpleister. ,,Wij hebben 1200 filialen. Bij onze drukste winkels zetten we een medewerker bij de deur. Maar bij de meeste winkels zetten we stapel mandjes bij de ingang. Als de mandjes allemaal in gebruik zijn, betekent dit dat het maximum aantal klanten is bereikt en moeten mensen wachten totdat er iemand naar buiten komt.’’