Droom van Susan komt uit: ‘Ik heb straks gewoon mijn eigen gin’

,,Het is een van de dromen die ik nog had", zeg Susan Aretz in een gesprek met deze site. ,,Ik was aan het brainstormen en toen heb ik die wens uitgesproken. En nu is het bijna zover.” De naam ligt al vast: Holy Unicorn gin. Het logo komt overeen met de tatoeage die Aretz draagt op haar onderarm. ,,Want als je alles kunt zijn, ben dan altijd een unicorn.” Het etiket voor de gin is ontworpen door kunstenaar Salventius.

De wens komt niet helemaal uit de lucht vallen. Aretz is ginfan en schrijft kookboeken. De gin komt naar verwachting tegelijkertijd op de markt met haar nieuwe boek Wereldwijd Borreltijd, het tweede borrelboek van Aretz. Uiteraard heeft zij zelf de smaak van de gin samengesteld. Er zit onder andere kaneel in. De basis is uiteraard jeneverbes. ,,Maar dan met een frisse touch door het sap van de Japanse yuzu, de warmte van kaneel en gember en een kick van zwarte peper.”

Om de productie te starten is 7.500 euro startkapitaal nodig. De crowdfunding is vanochtend geopend. Ruim de helft van het bedrag is al binnen. ,,Het is een bestelling: iedereen die meedoet, krijgt een fles gin zodra ze klaar zijn.” Over de snelheid waarmee haar gin al wordt besteld, staat Aretz versteld. ,,Ik sta helemaal te draaien. Ik heb straks gewoon mijn eigen gin.”

Het is de bedoeling dat de gin straks verkrijgbaar is in de slijter. ,,En bij restaurants, wat mij betreft zijn er geen grenzen”, aldus Aretz, doelend op internationaal succes.

Volledig scherm De gin Holy Unicorn is nog in de maak. © Susan Aretz

Een Zuid-Afrikaanse ginmaker vond in 2019 wel een hele bijzondere manier gevonden om zijn gin smaak te geven. Hij gebruikt de uitwerpselen van olifanten om plantaardige ingrediënten toe te voegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.