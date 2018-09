Droomjob: wafelfabriek zoekt accurate stroopwafelmaker

De wafels zijn volgens het bedrijf 'ouderwets lekker' en worden met liefde bereid. De fabriek werkt naar eigen zeggen met natuurlijke grondstoffen en 'op een eerlijke en oprechte manier, handelend vanuit een christelijke overtuiging'.



Proeven is soms nodig, zo laat een medewerker van Markus & Markus Stroopwafels in Waddinxveen weten. ,,Maar dat is niet de dagelijkse hoofdbezigheid.'' Solliciteren kan alleen per mail. Wie belangstelling heeft, moet wel snel zijn. Vandaag is de laatste dag dat solliciteren nog mogelijk is.