Druif of stukje worst: zo kun je verslikking bij kinderen voorkomen

Hoe voorkom je dat je kind in voeding stikt? ,,Tomaatjes en druiven en andere ronde voeding die de luchtpijp kan afsluiten kun je beter in de lengte doorsnijden’’, zegt Van Roost. ,,Verder is het goed om kinderen al vroeg te leren om meteen in het eten te bijten. Natuurlijk is het ook verstandig om je kind niet te grote stukken te geven. Snij een worstje in de lengte door en daarna in kleine stukjes als je kind nog klein is.’’



De jongste kinderen die groenten en fruit leren eten, moet je ook nog geen grote of harde stukken aanbieden. ,,Zorg dat wat je geeft zacht is en in de mond uit elkaar valt’’, aldus de voedingsexpert. ,,Appel krijg je niet zomaar zacht, die kun je beter raspen.’’



Verder is het goed om altijd samen aan tafel te eten, zodat je je kind niet uit het oog verliest als het eet. ,,Het nare is: je hoort het niet. Daarom kun je je kind ook beter niet laten eten als ze achterin de auto zit.” Toch is het Van Roost zelf ook een keer overkomen. ,,Onze dochter mocht een snoepje eten dat ze van oma had gekregen. We waren buiten en we hebben als regel dat we niet lopend eten. Daarom waren we even gaan zitten. Ik zat te praten met mijn moeder en had niet in de gaten dat het snoepje in de keel van mijn dochter was geschoten. Gelukkig tikte iemand me op de schouder om me te waarschuwen dat mijn kind wit wegtrok.”