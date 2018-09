Druiven superrijp, het lijkt een héél goed wijnjaar te worden

Het is goed als druiven vroeg in het seizoen worden geplukt, want (herfst)regen kan voor veel ellende zorgen. ,,In Italië is dat desastreus geworden voor druiven in Puglia. Ze zuigen zich vol water en klappen open'', vertelt Lucien de Wit van LubaFresh uit Venlo aan de website agf.nl. ,,Ik schat dat 40 procent van het druivenvolume uit Puglia gewoon als verloren kan worden beschouwd. Sicilië heeft ook regen gehad, maar daar zijn de gevolgen niet zo dramatisch als in Puglia."

In Nederland begon John Grutters net als Hulst deze week. Dat is twee weken eerder dan vorig jaar, aldus de Groesbeekse wijngaardenier ,,Er hangt heel wat moois aan de stokken. We oogsten nu, omdat we geen risico willen lopen dat we nog last krijgen van bepaalde insecten of een hagelbui. Vorig jaar had ik 1 liter per stok. Tot nu toe is dat 1,5 liter.'' De oogst van zijn blauwe druiven duurt twee tot drie dagen. Volgende week zijn de witte druiven aan de beurt.