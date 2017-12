Duitse ‘bäckerei’ is een groot succes

En met succes. Krap een week na de opening staan de lekkerbekken rond lunchtijd in de rij voor Duitse berlinerbollen, Bienenstiche en Dinkelbrot. Met hun nieuwe zaak maken Mohamed El Allaoui en Moussa Ghait de Duitse inwoners van de hofstad blij.



Toen El Allaoui op zijn zeventiende verhuisde van Marokko naar Nederland, ging hij vrijwel meteen aan de slag bij een bakker in Delft. Later opende hij van diezelfde zaak een franchise-vestiging in Den Haag. Daar kwamen in de afgelopen dertig jaar verschillende lunchrooms, bakkerijen én een viswinkel bij.



Nu vond hij het tijd om daar een onderneming aan toe te voegen, en wel in Bezuidenhout. ,,Hier wonen heel wat expats”, legt El Allaoui uit. ,,De Duitse gemeenschap hecht veel waarde aan haar eigen brood: sommigen reizen er zelfs voor naar huis. Ik dacht: als ik nou een bakkerij voor hen open, is dat niet meer nodig.’’ En dus haalde hij zijn zwager, werkzaam in een bakkerij vlakbij Düsseldorf en in bezit van een heuse Bäcker-Meisterschaft, uit Duitsland hiernaartoe.