Duurzame tonijn kopen? Ga dan voor een huismerk

,,Als je vis met het MSC-keurmerk koopt weet je zeker dat de vis duurzaam is gevangen’’, aldus directeur Hans Nieuwenhuis: ,,Dan weet je zeker dat er geen overbevissing plaatsvindt en dat het zeeleven eromheen niet wordt aangetast. Denk aan koraalriffen, beschermde vissoorten en andere dieren, die in de netten verstrengeld kunnen raken.”



Waarom mensen minder goed kunnen zien of tonijn duurzaam is gevangen is volgens Nieuwenhuis makkelijk te verklaren: in de supermarkt is in het koelvak 81 procent van alle vis gecertificeerd volgens de organisatie, maar van de tonijn in blik was vorig jaar maar 27 procent gecertificeerd. Voorbeelden van blikjes met het keurmerk zijn Fish Tales en de verse tonijnsteak van Albert Heijn.



,,De verse vis in de supermarkt is vaak van het huismerk, daarover hebben supermarkten meer controle. De tonijnconserven zijn van grote merken als John West en Rio Mare, die internationaal actief zijn. Als zo’n merk wil overstappen op MSC gecertificeerde vis is dat ingewikkelder, want dan moet heel veel tonijn van dat merk aan de MSC eisen voldoen", verklaart de directeur.