Edward Leenders woont in beroemd vijfsterrenhotel: ‘Mijn dochters zitten niet als prinsesjes boven’

Almelose Gijs (20) kreeg geheim recept en verkoopt zijn koeken nu zelfs bij De Librije

5 juli ALMELO – ‘Ik neem het recept mee het graf in’, zei bakker Frans Ruhof altijd. Dat deed hij niet, want hij deelde zijn geheim met kleinzoon Gijs (20). Ruim twee jaar later zijn de Vondelkoeken een enorm succes. Zelfs het driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle verkoopt ze.