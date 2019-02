Een beetje BN'er met culi-achtergrond heeft wel een eigen servies

Theepot

Een bekende naam geeft elan, maar ook betrouwbaarheid. Als je servies de naam van chef Sergio Herman of ­Jamie Oliver of, dichter bij huis, Amsterdamse tv-koks Yvette van Boven en Miljuschka Witzenhausen draagt, dan weet je dat het wel goed zit. Maar hoe gaat het ontwerpen van zo'n celebrityservies in zijn werk?



Seuren: ,,We hebben steeds monsters ontworpen en die door Janny laten goedkeuren. Zij heeft ons de inspiratie en ideeën gegeven, wij hebben die verder ontwikkeld. Janny weet heel goed wat ze wil. We zijn zelfs bij haar thuis ­geweest om in de kast te kijken naar wat zij mooie vormen vindt."



Van der Heijdens input heeft geleid tot bakjes, mokken en bordjes van een paar euro per stuk. De theepot, met een vierkant oor in plaats van rond, is met veertig euro een uitschieter. Geheel terecht, volgens Seuren: ,,Bepalend voor de beeldvorming van je servies is de theepot. Die moet er gewoon goed uitzien."



Pottenbakken

Ook tv-kok en kookboekenschrijfster Yvette van Boven brengt op 1 maart een servies uit - zonder theepot - in ­samenwerking met meubelwinkel &klevering. Van Boven: ,,Ik hield me altijd al bezig met patronen, maakte kleding en stoffen. Ik zat ook op pottenbakken en verzamelde servies, dat hoort misschien wel een beetje bij het werk."



Van Boven illustreert al haar recepten zelf. ,,Ik wilde ­gewoon lekker tekenen en fröbelen. Er zijn veel stukken gesneuveld die niet goed genoeg waren. Ik wilde graag een grote kan. Die is er gelukkig gekomen, ook al twijfelden ze of ie wel ging lopen."

De meubelwinkel exporteert veel naar Frankrijk, waar niemand Van Boven kent.



,,Mensen moeten het dus echt puur op het product kopen. Er staat niet heel groot 'Yvette van Boven' op je bord, dat vind ik vreselijk. Als het goed gaat, maken we meer. Anders was het gewoon een superleuk avontuur."



Oud-vj van TMF Miljuschka Witzenhausen is bekend van kookprogramma's, kookboeken en haar Instagram, waarop ze recepten en foto's van eten deelt en ruim 180 duizend volgers heeft. Ook zij brengt later dit jaar in samenwerking met uitgeverij New Edition een servies uit, dat nu nog in ontwikkeling is.