Een glas water, koude cola of een warme kop thee? Welk drankje lest de dorst het best?

Er bestaat trouwens een simpele formule om te berekenen hoeveel water je per dag moet drinken (lichaamsgewicht vermenigvuldigd met dertig milliliter). Het resultaat is geen vaststaand gegeven, maar wel een goed referentiepunt.

Het menselijk lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Het is met andere woorden logisch dat een vervelend gevoel je overvalt wanneer je dorst hebt. Op zulke momenten is het beste advies om gewoon water te drinken. Tenslotte werkt H 2 O, het meest simpele drankje op aarde, nog steeds het meest hydraterend.

Raar maar waar: een warm kopje thee werkt verfrissend. Eigenlijk is het erg simpel: door de hitte van het drankje begin je te transpireren waarna het vocht verdampt en de lichaamstemperatuur daalt. Dat is een efficiënte methode om af te koelen en eentje die het lichaam zelf al voorziet bij een te hoge lichaamstemperatuur.

Als je toch niet kan weerstaan aan een goedgevuld glas bier, is het verstandig om meteen daarna een glas water te drinken. Door voldoende afwisseling is de dehydratatie misschien minder ernstig waardoor de daaropvolgende kater niet immens zal zijn.

Suikerrijke drankjes zijn eigenlijk nergens goed voor. Het is slecht voor je tanden, de suiker maakt je dik, is slecht voor hart- en bloedvaten en vergroot de kans op diabetes. Daar komt nog eens bij dat de suiker je lichaam dehydrateert. Een studie verschenen in American Psysiological Society, bewijst dat de aanwezige suikers ervoor zorgen dat je meer dorst krijgt. Bovendien verhogen ze de kans op nierstenen. Dat glas cola sla je dus beter over volgens voedingsexperts. Als je toch zin hebt in een zoet drankje geven ze als tip mee om een klein glas te drinken. Water met een smaakje is nog een tweede en gezonder alternatief.