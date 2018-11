‘Een goed kookboek laat een thuiskok schitteren’

Pita bruschetta met tomaat en oregano (of verse za’atar)

10 november Het is bekend gemaakt. De winnaar van Het Gouden Kookboek is Jigal Krant. Dit recept komt uit zijn winnende boek TLV, met recepten en verhalen uit Tel Aviv. Volg Jigal’s aanwijzingen en je recepten komen er niet alleen exact uit te zien zoals in het boek, maar je krijgt er gegarandeerd nieuwe vrienden bij die regelmatig ‘onverwacht’ rond etenstijd aan komen waaien. Voorwaarde bij de recepten is wel dat je van alle ingrediënten de aller-beste kwaliteit koopt. De investering van een goede basisvoorraad in je keukenkastje betaalt zich dubbel en dwars uit.