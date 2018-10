Een hele maaltijd uit een blikje? Wen er maar aan!

Vanaf deze week staan de ingeblikte maaltijden van vanBlik in het schap van de supermarkt. Naast de ingeblikte worsten, staan de vrolijk ogende blikken met tomaten, uien en paprika's op het etiket. ,,Het blikschap is het schap waar nog het meeste valt te verbeteren als het gaat om voedsel van hogere kwaliteit. Op naar minder vlees en meer vega in het conservenschap.''



Het idee voor vanBlik ontstond door de vele zeilreizen die de Doetinchemse Schoolderman met haar ouders maakte. „De ham van An. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Op een boot zijn makkelijk te bereiden maaltijden in blik handig en mijn oma Anna gaf ons altijd een stuk schouderham in blik mee. Mijn moeder maakte daar de lekkerste pasta's mee voor onderweg. We zijn ook lange tijd in Spanje en Portugal geweest en daar heeft blik ook een veel culinairder imago. De lekkerste sardines zitten in blik.''