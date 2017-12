Een keer geen vlees? Vijf vegetarische gerechten voor het kerstdiner

video Bibberende coquille van Zeeuws restaurant is Instagramhit

23 december Een video van het Zeeuwse toprestaurant Meliefste wordt massaal bekeken op Instagram. In het filmpje is te zien hoe in de keuken een levende St. Jacobsschelp wordt gesneden, die nog een tijdje ligt na de bibberen. Het fragment is al bijna 200.000 keer bekeken.