‘Een Kookboek’ van Vlaming Seppe Nobels uitgeroepen tot Gouden Kookboek 2021

Het Gouden Kookboek is de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige kookboek, georganiseerd door de CPNB, die ook de Boekenweek organiseert. Na de bekendmaking start de Kookboekenweek. Het boek van Nobels, dat uitgegeven is door Lannoo, is het vijfde kookboek van Belgische chef en auteur. Hij won in 2005 verschillende hoofdprijzen van de wedstrijd Beste Junior Kok van België. Ook werd hij in 2014 verkozen tot Beste Groentechef van de Benelux. In 2018 en 2019 was hij te zien bij tv-programma Grillmasters.