Een kop koffie en niet te veel zout: wat je het beste kunt eten en drinken tijdens de hitte

Misoogst verwacht in de appels, topjaar voor de kers

24 juni ARNEMUIDEN - Het is hopen op goede prijzen. Want de appeloogst is dit jaar niet best. Fruittelers in de Zak van Zuid-Beveland verwachten zo'n 30 tot 35 procent minder opbrengst. De oorzaak: de nachtvorst dit voorjaar. De peer heeft daar minder last van. En voor de kers lijkt het een topjaar te gaan worden. ,,We profiteren van minder aanvoer uit de rest van Europa”, zegt teler Jaco Elenbaas. ,,Dat drijft de prijzen op.”