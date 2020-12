Een lekker glaasje water? Rijd niet naar de supermarkt, maar zet de kraan open

Made in 010 Wijnwinkel Le Nord draait overuren: ‘Wijn met een goed verhaal is nu des te waardevol­ler’

21 december Met de ingetogen feestdagen voor de deur heerst er topdrukte bij wijnwinkel Le Nord in Rotterdam. De zaak in het pittoreske pand aan de Provenierssingel draait overuren. In een tijd waarin de mogelijkheden beperkt zijn, is een wijntje met een goed verhaal des te waardevoller, merkt Kirsten van Harten: ,,De mensen zien nu hoe fijn een ambacht is.’’