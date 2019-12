Een maand zonder drank: dat wordt wat met voetbal!

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Wanneer we straks de feestdagen achter de rug hebben, kunnen we in één ruk door naar de nieuwjaarsrecepties. Daar hoort weer een biertje of een wijntje bij. Zonder drank is het niet gezellig. Tja, en wat krijg je eigenlijk als je alcoholvrij bestelt? Een laf glaasje sinas of cola waar de prik al uit is? Daar ben je gauw flauw van. Toch?