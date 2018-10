Een miniquiz voor alle theeleuten en cafeïnefanaten

Naar aanleiding van het eerste Nationale Koffie- en Thee Onderzoek in Nederland, in opdracht van Koffie en Thee Nederland, zijn een aantal interessante bevindingen gedaan. Wist je dat zwarte thee de meest gedronken thee is in Nederland? En dat jongere mensen vaker koffie drinken om hun energielevel op peil te houden dan mensen die bijna met pensioen mogen? Als je meer te weten wilt komen over koffie- en theedrinkers kun je deze test maken.