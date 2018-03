Een op de vijf maaltijden eten we buitenshuis op

Koken & eten De vleesjurk van Lady Gaga is nu ook te bestellen in restaurant

14:26 Lady Gaga heeft Chinese restaurants geïnspireerd met de vleesjurk die de ster in 2010 droeg. In de VS en Canada serveren zij vlees voor de traditionele ‘hot pot’ op een barbiepop. Dat gebeurt op dezelfde manier als de 'vleesbedekking' van de Amerikaanse ster.