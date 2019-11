Nu was het nooit iets waarmee je mensen makkelijk op de kast kreeg of het misnoegen van sociale media opriep, maar de tijden zijn veranderd. En daarom zal ik mij, met tegenzin, in deze rubriek toch ook mengen in die vermoeiende discussie.



‘Ik ga het hebben over pepernoten’, zei ik zuchtend.



‘Kruidnoten bedoel je’, zei mijn vrouw.



En ja hoor, voor we het wisten kwamen terecht in een verbeten woordenwisseling, met vele argumenten pro en contra.



Na een tijdje werd het zaak de hulptroepen in te zetten. De Dikke Van Dale zegt het expliciet: een pepernoot is een ‘dobbelsteentje van peperkoek, ook wel half bolletje van speculaas (gegeten in de tijd rond sinterklaas)’. Volgens het woordenboek is ‘kruidnoot’ een ander woord voor pepernoot. Een pepernoot is overigens óók een synoniem voor penis, maar in die betekenis kende ik het dan weer niet.



‘Helder’, zei ik. ‘Kruidnoten zijn ook pepernoten’.



‘Onzin’, riep mijn huisgenoot. ‘Van Dale zit ernaast. Een pepernoot is géén kruidnoot, lul’.



Geïrriteerd raadpleegde ik hierna de site van Onze Taal, de gerechtelijke woordmacht. De site erkende dat de betekenis van kruidnoten en pepernoten al lange tijd in elkaars vaarwater zitten.