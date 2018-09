Een perfect herfstgerecht: stoofpot van wild zwijn

Stoof van wild zwijn

Voor 4 personen

1 kilo wildzwijnschouder zonder bot (poelier of slager)

2 uien, gesnipperd

1 el bloem

1 l rode wijn

4 wortelen in stukjes

2 tenen knoflook

3 sjalotten, in helften

1 takje tijm

1 tl quatre épices (supermarkt, een mengsel van peper, nootmuskaat, kruidnagel en gember)

1 laurierblad

500 ml runderbouillon

boter, 50 g en 20 g

300 g eekhoorntjesbrood of andere paddenstoelen

300 g gekookte kastanjes (uit blik)

eventueel witte truffel



Snijd het vlees in blokken van 5 centimeter. Bak het vlees en de uien in een braadpan aan. Doe de bloem en vervolgens de rode wijn erbij. Voeg wortelen, knoflook en sjalotten toe. Doe nu tijm, quatre épices en laurier in een pan met de bouillon en giet dat over de ingrediënten. Laat het geheel zo’n twee uur sudderen op laag vuur, tot het vlees zacht is. Haal het vlees uit de pan en kook het geheel in tot een stroperige saus. Laat er 50 gram boter in smelten en breng op smaak met zout en peper. Fruit met de rest van de boter de paddenstoelen en kastanjes goudkleurig en meng met het vlees. Overgiet met de saus. Als je een wit truffeltje hebt, kan die er geschaafd overheen.