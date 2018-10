'Een toetje uit 1827 is nu ook nog erg lekker'

Het was vaak behoorlijk puzzelen voor vader en dochter Kleyn, want het is lastig, koken als je in het duister tast over kooktijden, ingrediënten en technieken. Hoe weet je nou wat je moet doen als je de instructie niet snapt (wie weet hoe je groen sap perst uit een rode biet, die mag zijn vinger opsteken). En welke techniek gebruik je als dat niet wordt vermeld: sla je dan aan het bakken, koken, of sudderen? ,,Makers van oude kookboeken veronderstelden sommige kennis als algemeen bekend en lieten die onnodig geachte informatie domweg weg uit de beschrijving'', legt Charlotte Kleyn uit.



Ondanks al die obstakels slaagden zij en haar vader Onno Kleyn erin om gerechten te bereiden voor hun boek Luilekkerland dat deze week verscheen. ,,Als het onduidelijk was deden we maar een beredeneerde gok'', zegt Charlotte. ,,En de gerechten smaakten vaak verrassend lekker'', aldus vader Onno.



Het is niet zo gek dat hun probeersels lukten. Onno Kleyn (1957) is culinair journalist, schreef tientallen kookboeken en staat graag in de keuken. Charlotte Kleyn (1993) is culinair historica en schrijft onder andere voor Parool over eten. ,,Vaak lukte het bij een eerste poging al heel aardig. En anders wel bij de tweede of de derde keer,'' aldus Onno.