Een vette hit: Dennis maakte een kruising tussen een oliebol en een tompouce

Het oliebollenseizoen is weer in volle gang. Zo ook bij gebakkraam Muller in Woerden. Eigenaar Dennis Muller besloot er dit jaar echter een nieuw tintje aan te geven. Keurig in witte koksbuis en met een verwelkomende glimlach staat Muller in zijn kraam. Achter het glas liggen naast de gewone oliebollen, appelflappen en poedersuiker nu ook de tompoucebollen.