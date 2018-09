Een voedselbos zorgt voor zichzelf én voor ons



Koken & etenEr moeten in ons land veel meer voedselbossen komen. Dat is goed voor de landbouw, goed voor de natuur en goed voor ons. Het is ook nog eens veel minder werk dan traditionele akkerbouw, zegt Wouter van Eck, voedselbosbouwer en voorzitter van de Stichting Voedselbosbouw Nederland.