Een zoetje in de koffie? Waarom je er beter niet aan kunt beginnen

Zoetstoffen zijn in principe veilig om te gebruiken, stelt het Diabetes Fonds. ,,Zolang je er niet te veel van neemt. Zoetstoffen leveren in ieder geval geen calorieën in tegenstelling tot suikers”, aldus Fleur de Bruin namens het fonds. ,,Dat kan dus wel een klein voordeel zijn als je bijvoorbeeld wat gewicht wilt verliezen.”

,,Toch kun je maar beter de ingrediënten goed checken”, waarschuwt Karen Ruys, diëtiste en diabeteseducator bij de Diabetes Liga, de Belgische tegenhanger van het Diabetes Fonds in Nederland. ,,Ze mogen dan wel geen calorieën tellen, in een gezond voedingspatroon zijn extra suiker of zoetstof niet nodig.”

Met suiker of zoetjes minderen een fluitje van een cent?



Vertel ons jouw ervaringen, dat kan onderaan dit artikel. Gebruik op AD.nl alsjeblieft je volledige naam. Je bijdrage kan namelijk ook worden gepubliceerd in de krant. Inzendingen die aansluiten bij de vraag hebben voorrang.

Bovendien bedotten we onszelf graag, vindt de expert. ,,Uit onderzoek blijkt dat wie suiker vervangt door zoetstof, sneller een extra koekje zal eten. Volgens hun redenering hebben ze immers al een paar klontjes suiker en calorieën uitgespaard en dus wel wat extra’s verdiend. Waardoor die zoetjes je onbewust méér laten zondigen en je op het einde van de dag meer calorieën binnenkreeg.” Dan bereik je dus het tegenovergestelde van wat de bedoeling is. ,,Het beste is om uiteindelijk te wennen aan een minder zoete smaak”, zegt ook De Bruin. ,,Het is dus beter om de hoeveelheid ‘zoet’ in je thee of koffie langzaam af te bouwen. Je behoefte aan zoetigheid wordt vanzelf minder.”

Hoeveel gebruik je?

De vuistregel is: 1 zoetje = 1 klontje suiker. Voordelen van een dispenser (doseerverpakking): makkelijk te doseren, lang houdbaar, weegt weinig, blijft droog. Zoetjes zijn bestemd voor koffie, thee, warme dranken dus. Net als een klontje suiker, dat voeg je ook niet toe aan koude dranken. Volledig scherm Karen Ruys van de Diabetes Liga (rechts). © rv

Welke zoetstof gebruik je het best als je suiker wilt vervangen? ,,Welke je het beste kunt gebruiken is een kwestie van smaak”, aldus De Bruin. ,,Maar wij als Diabetes Fonds raden geen soorten of merken zoetstoffen aan, ons doel is om de consument te laten wennen aan een minder zoete smaak zodat ook zoetstoffen niet meer nodig zijn.”



De Bruin: ,,Door het vervangen van suiker voor zoetstoffen geef je jouw lichaam niet meer de calorieën, maar wél de zoete smaak. Je blijft daar dus aan gewend. Mocht het zo zijn dat de zoetjes een keer op zijn, dan kies je waarschijnlijk sneller weer voor een klontje suiker. De behoefte blijft bestaan en dus is het beter voor de lange termijn om te wennen aan een minder zoete smaak. Om mensen daarbij te helpen organiseren we dit jaar van 7 tot en met 13 juni weer de jaarlijkse Nationale Suiker Challenge. Daarmee willen we Nederland bewust maken van grote hoeveelheid suikers die we consumeren én een handje te helpen om te minderen.”

Het Diabetes Fonds prijst geen zoetstoffen aan, noch kraakt het fonds bepaalde soorten af. Ruys, de expert van de Belgische Liga geeft hieronder aan welke voor- en nadelen aan de diverse soorten zoetstoffen kleven.

Volledig scherm Stevia is gemaakt van de steviaplant. © Shutterstock / AmyLv Stevia (200 tot 300 keer zoeter dan suiker, zit onder andere in Splenda en Stevia Natura) De jongste zoete telg op de markt is natuurlijk, want afkomstig van de steviaplant, en te vinden in frisdrank en chocolade. Vanwege zijn ietwat bittere nasmaak wordt stevia vaak gebruikt in combinatie met suiker. Dit zegt de expert: ,,Stevia kan een bittere nasmaak hebben, maar sommigen hebben er geen last van. Anderen blijven zich storen aan de bitterheid of zoethoutsmaak. Er wordt vaak verondersteld dat stevia veel gezonder is, omdat het een natuurlijk product is, maar het vergt wel diverse processen om de zoetstof uit de plant te halen. Stevia is niet schadelijk, stabiel en zijn ADIwaarde (aanvaardbare dagelijkse inname, red.) is relatief laag. Enkele jaren geleden beleefde stevia een hype, wat leidde tot een toename van producten waarin de zoetstof wordt gebruikt, van yoghurt over chocolade tot ijs. Intussen is die rage wat gaan liggen.”

Cyclamaten (30 tot 50 keer zoeter dan suiker, zitten onder andere in zoetjes van huismerk van AH in rood busje en in zoetjes van het merk Mountain) Deze synthetisch gemaakte zoetstof zit in lightfrisdrank en heeft in hoge concentraties een bittere nasmaak. Wordt daarom vaak met andere zoetstoffen zoals sacharine gecombineerd. De expert zegt: ,,Cyclamaten zijn goedgekeurd in Europa, maar niet in de Verenigde Staten. De aanvaardbare dagelijkse inname — de hoeveelheid die levenslang kan worden ingenomen zonder gezondheidsrisico’s — wordt uitgedrukt in milligrammen per kilogram lichaamsgewicht per dag. In het geval van cyclamaten wordt die grens op 7 mg per kilogram gezet. Een volwassen persoon van 60 kg mag dus 420 mg cyclamaten binnenkrijgen per dag, een kind van 20 kg moet het bij 140 mg houden. Een kind kan die grens makkelijk overschrijden. Daarom raad ik grote hoeveelheden cyclamaten bij volwassenen af en zou ik ze bij kinderen sowieso mijden. Doordat cyclamaten ‘maar’ vijftig keer zoeter zijn dan suiker, en dus een lagere zoetkracht hebben, overschrijd je makkelijk de grens. Cyclamaten zijn goedkope zoetstoffen, dat verklaart ook de zeer lage prijzen.”

Aspartaam (200 keer zoeter dan suiker, zit in zoetjes van het merk Candarel) Dit synthetische zoetmiddel is van natuurlijke ingrediënten gemaakt en vind je onder meer in lightfrisdrank, kauwgom en ijs. Wordt vaak gecombineerd met acesulfaam-K. ,,Aspartaam heeft een negatieve reputatie, maar die is te wijten aan slecht gevoerde onderzoeken die een eigen leven gingen leiden. Alleen mensen met fenylketonurie, een erfelijke stofwisselingsziekte, moeten de zoetstof mijden. Voor alle andere mensen is het helemaal veilig.”

Quote Zit je een keer boven die dosis, dan hoef je niet in paniek te raken Karen Ruys, expert Diabetes Liga Sucralose (500 keer zoeter dan suiker, zit onder andere in zoetjes van Boni en Styless) Synthetisch gemaakt. Te vinden in kauwgom, lightfrisdranken. Heeft amper bij- of nasmaken. ,,Omdat sucralose zeer zoet is, heb je er weinig van nodig. Daarom wordt de stof aangevuld met vulstof. Omdat het per zoetje om verwaarloosbaar kleine hoeveelheden gaat, mag je die vulstoffen negeren.”

Conclusie van de experts

Uiteindelijk zijn de Nederlandse en Belgische experts het eens. ,,Door suiker te vervangen door zoetstoffen blijf je je smaakpapillen verwennen met zoet”, zegt Ruys. ,,Wie vaak en veel zoet eet, zou beter zijn smaak ‘resetten’ om de natuurlijke zoetheid van bijvoorbeeld fruit opnieuw ten volle te leren waarderen.” Toch zijn zoetstoffen niet taboe. ,,Ze zijn een veilig alternatief voor wie zijn suikertoename wil afbouwen. Een goede tussenstap, maar eigenlijk moeten we allemaal leren om minder zoet te eten. Al deze zoetstoffen zijn goedgekeurd en dus veilig. Alleen zou ik voorzichtig zijn met zoetstoffen in het algemeen bij kinderen en het gebruik dus zeker niet overdrijven. Zoetstoffen op basis van cyclamaten zijn in het bijzonder af te raden bij kinderen. Omdat je de drempelwaarden van de aanvaardbare dagelijkse inname makkelijk overschrijdt of er vaker tegen aanleunt. Zit je een keer boven die dosis, dan hoef je niet in paniek te raken, maar probeer het toch te vermijden. Ook volwassenen overdrijven beter niet.”

Ruys geeft om die reden de voorkeur aan zoetstoffen op basis van stevia, aspartaam en sucralose, zeker voor kinderen. ,,Vanuit gezondheidsstandpunt is er tussen die drie categorieën zo goed als geen onderscheid. Hierdoor kun je je dus laten leiden door je persoonlijke smaak, voorkeur of budget. Maar onthoud: we moeten af van die constante drang naar zoet. Zoetjes kunnen een tussenstap zijn, maar probeer je gebruik te beperken en leer de originele smaken weer meer waarderen.”

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.