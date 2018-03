Eerste asperges al geoogst van de koude grond

Koken & etenOfficieel begint de asperge-oogst pas over een paar weken, maar in Dongen zijn de eerste asperges al geoogst. Allemaal dankzij het warme water dat ondergronds langs het witte goud stroomt

Volle kratjes met asperges schieten voorbij. Twaalf medewerkers staan voorovergebogen in de kas. Allemaal maken ze dezelfde stekende beweging. Zweet op het voorhoofd. Zo nu en dan klinkt op de achtergrond een bliepje om aan te geven dat er nieuwe kilo's gewogen zijn.

Antonio (49) en Jolanda (49) van Beek uit Terheijden behoren tot de eerste telers die in West-Brabant die begonnen zijn met het oogsten van hun asperges.

,,Niet alleen uit de kas. Ook de eerste asperges van buiten worden gestoken. Hierin zijn we denk ik wel de eerste'', aldus eigenaar Antonio van Beek. Naar eigen zeggen komt dit, omdat hij al vroeg in het seizoen begonnen is met het opwarmen van de grond. ,,Er liggen verwarmingsslangen in de bodem. Die brengen de grondtemperatuur op 17 graden. Asperges groeien vanaf 14 graden, dus zijn ze snel gegaan dit seizoen.''

Hoewel de temperaturen afgelopen weken tot ver onder nul gingen, vielen de extra kosten voor het verwarmen mee. Antonio: ,,Ik had er eerst schrik van. Maar met 25 procent meerkosten afgelopen maand kan ik leven. Belangrijker is dat de oogst er niet onder geleden heeft. Het was tot het uitsteken spannend. Maar het zijn mooie blanke asperges geworden.''

1.500 kilo per dag

Vijfentwintig jaar geleden zijn hij en zijn vrouw samen het bedrijf begonnen. Met 1 hectare grond. Inmiddels is dit uitgegroeid tot 55 hectare en volgend jaar komt daar nog eens 23 hectare bij. Naast hun bedrijf in Terheijden zijn ze vorig jaar begonnen in Dongen. Hier komen de eerste kilo's vandaan. Gemiddeld 1.500 kilo per dag.

Zwaar werk. Maar volgens de Poolse Justyna Kaminska-Kusior (29) prima te doen. Ze spreekt goed Engels en fungeert daarmee als schakel tussen de eigenaren en hun seizoensarbeiders. ,,De eerste dagen is het zwaar. Maar je went eraan. Het is een goeie work-out, haha. Ik werk hier al zes jaar. Ieder jaar komen Antonio en Jolanda naar Polen. Dan bezoeken ze de mensen thuis. Dit wordt erg gewaardeerd. In Holland noemen jullie dit toch wit goud? Haha, dan is mijn baas zeker een koning?''