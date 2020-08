Eerste Ethiopische avocado’s onderweg naar Nederland

Hij meent dat er geen tekorten zijn. ,,Het is wel een seizoensproduct, maar zodra Peru uitgeplukt is, halen we het product weer uit een ander land. Dus je moet weten waar en wanneer je kunt plukken. Uit Ethiopië halen wij - net als andere importeurs - nog geen avocado’s is, omdat het land logistiek gezien niet alles op orde heeft.’’



Dat Nederland nu werkt aan de handelsverbindingen met Ethiopië, biedt perspectief, vindt Mulder, Algemeen Directeur van de branchevereniging GroentenFruit Huis ,,Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de voedselzekerheid van avocado’s in Nederland, maar ook aan de lokale ontwikkelingen, waaronder werkgelegenheid.



Te vaak wordt vergeten dat globalisering ook veel goeds brengt’’, is zijn standpunt. ,,De export van avocado’s uit Ethiopië naar Europa, biedt nieuwe verdienmogelijkheden voor de internationale markt en duurzame transportmogelijkheden. Via Nederland stroomt weer kennis naar de Afrikaanse landen, bijvoorbeeld over oogst- en bewaartechnieken, om de ontwikkeling te bevorderen en samenwerking te stimuleren.’’