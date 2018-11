Eerste hulp bij kindertraktaties: Nicolette maakt oreospinnen

Bereidingswijze:

- Druk met een satéprikker via de gaatjes de vulling van de Oreo opzij. Hier gaan de pootjes van de spin in.

- Breek de dropveter in stukjes. Je kunt zelf kiezen hoe groot de pootjes moeten zijn.

- Druk de dropveter met behulp van de satéprikker in de Oreo.

- Nu is het tijd om de oogjes op de spin aan te brengen. Gebruik de eetbare lijm en leg hier de eetbare oogjes op.

- Voor een vrolijkere spin kun je de rest van het lijfje van de spin bedekken met eetbare lijm en hier discodip overheen strooien.