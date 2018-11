Eerste Hulp bij Kindertraktaties: Zo maak je snoepsushi

Koken & eten Vet is lang niet altijd de vijand: ‘Een klein vetlaagje is zelfs heel belangrijk’

26 november Arm vet! Zo verguisd, zo onbemind. Een hinderlijke hoop blubber die nergens goed voor is en waar je het best zo snel mogelijk vanaf komt, luidt het vaak. Onterecht, want vetweefsel is een complex orgaan met belangrijke functies. Professor Samyah Shadid van het Universitair Ziekenhuis Gent legt uit waarom vet zo slecht niet is.