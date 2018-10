Eerste vlees van blijere varkens in de supermarkt

Bij de ketens Plus, Deen, Hoogvliet, Poisz en Boon's Market is het vlees te koop. Niet bij alle vestigingen, maar het kan geen kwaad om ernaar te vragen, vindt Ten Have. ,,We verkopen het vlees in 15 winkels”, zegt Debbie Huisman van Plus Supermarkten. ,,We hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel, dus we juichen het initiatief van harte toe.”



Of de klanten bijten? Huisman: ,,Ik lees overal dat consumenten bereid zijn meer te betalen voor lekkerder vlees van dieren die een beter leven hebben gehad. We komen dus tegemoet aan de wens van klanten: we bieden hen keuze.”