Eerste ‘zalm’ van soja op de markt

Het bedrijf uit Landgraaf, dat is begonnen met tofu, kwam vorig jaar met de eerste plantaardige visburger, de SoFish Burger. Dit bleek zo’n groot succes dat zalm al snel de volgende stap was. SoFine claimt uitsluitend biologische, non-gmo sojabonen te gebruiken. Deze bonen zijn, vanwege de eiwitten en de vezels en de toegevoegde vitamine B12 en ijzer zijn ze volgens het voedingsbedrijf een volwaardige vervanger van vis of vlees. Of, zoals ze zelfs zeggen, voor flexitariërs, klimatariërs, vegetariërs en veganisten.



Je kunt de 'zalm’ gebruiken in salades, in de pasta of bij asperges. Je bakt hem in de pan of in de oven. Zonder graatjes en dierenleed, zoals SoFine monter meldt in hun meldingen aan de pers. Isabel Boerdam, bekend van de Week zonder Vlees, proefde de 'zalm’ en zegt erover: ,,Ik vind het een heel gaaf product. Echt een nieuwe innovatie van de vegetarische revolutie. In mijn beleving heeft de zalmfilet echt de ‘chewy’ smaak van zalm, met de kleine vezeltjes.”



Boerdam benadrukt dat ze geen zalmkenner is, want ze eet al twintig jaar vlees of vis meer. Maar ze kan de smaak waarderen. ,,De smaak is echt rokerig en die visgeur! Ik kan niet wachten om hem een keer aan onwetende gasten te serveren, het is een plaatje op het bord, precies zoals je een zalmmoot voor je ziet. Wel even een mooi grillrandje geven!”