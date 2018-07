Eerste zeewierbrood in de supermarkt

Koken & etenHet bevat twee soorten zeewier, de helft minder zout dan gewoon brood, maar méér vitaminen en mineralen en jodium. Zegt de producent over het eerste zeewierbrood, dat in 25 winkels verkrijgbaar is.

Het brood bevat tarwebloem, maar bestaat voor 20 procent uit zeewier. Een manier om de aarde minder te belasten, aldus bedenker Willem Sodderland van Seamore. Het bedrijf ontwikkelde eerder zeewierpasta, zeewierbacon en zeewierwraps, die bij Albert Heijn en Plus in het schap liggen. ,,Zeewier heeft geen schaars land nodig, geen zoet water of pesticide. Het is ongelofelijk duurzaam.’’

Quote We willen eerst zoveel mogelijk mensen bekend maken met zeewier­brood Willem Sodderland, Seamore

De zeewier moet nu nog uit Ierland, Bretagne en Zuid-Korea komen omdat de gebruikte soorten nog niet voldoende in Nederland voorhanden zijn. ,,Lokaal of regionaal zeewier gebruiken is op termijn zeker de bedoeling, maar daar is het nu nog te vroeg voor. We willen eerst zoveel mogelijk mensen bekend maken met zeewierbrood.’’

Subtiele smaak