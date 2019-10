Eet jouw kind niet omdat jij niet kunt koken?

VideoEten: het is bij veel gezinnen gedoe. In de videoserie Mag ik van tafel? krijgen ouders met moeilijke eters tips en adviezen. Ligt het moeilijke eetgedrag van het kind soms aan de kookkunsten van de ouders?

Zoonlief van familie Van Rossum loopt wanneer hij thuiskomt meteen door naar de keuken. Zijn vader is aan het koken, een recept met veel Hollandse groenten. De zoon neemt het recept in zijn handen, kijkt er een seconde naar en zegt tegen zijn vader: ,,Doei.” Vervolgens gaat hij in de woonkamer spelen met zijn telefoon. ,,Weet je wel wat er in zit?”, roept zijn vader nog vanuit de keuken.

,,Het is gewoon smerig. De groentes die erin zitten”, vertelt de jonge tiener in de aflevering. ,,Echt vies.” Familie Van Rossum wordt samen met vijf andere families gevolgd in de online serie van deze site en kookzender 24Kitchen. Het avondeten verloopt bij deze families niet altijd even makkelijk. Psychologe en opvoeddeskundige Tischa Neve staat de families bij met adviezen en geeft tips.

Niet lekker

De families worden in deze aflevering aan het denken gezet over hun eigen kookkunsten. Komt het lastige eetgedrag van kinderen misschien doordat het eten gewoon niet lekker is klaargemaakt? ,,Heel af en toe. Ja”, geeft de vader van Familie Elfes toe. Zijn vrouw zit naast hem op de bank en hoort hem aan, maar is het niet met hem eens. ,,Als ik iets uit het potje gaf, dan at hij dat altijd prima op. Maar de hapjes die ik had klaargemaakt liet hij links liggen. Toen dacht ik inderdaad van dat zijn echt moeders kookkunsten. Maar nee, door schande en schade weet ik zeker dat het niet aan mij ligt.”

Volledig scherm Familie Aartsma © Mag Ik Van Tafel?

Ook bij familie Van Rossum ligt het écht niet aan de bekwaamheid volgens de ouders. ,,We eten van heel simpel tot heel uitgebreid, met alles is het strijd”, zegt de vader over het gedrag van zijn zoon in de video. ,,Het maakt niet uit hoe je kookt of wat je kookt”, voegt zijn vrouw daaraan toe.

Quote Ook al kook je nog zo lekker; als je kind geen zin heeft om te eten, dan is dat wat het is” Tischa Neve, opvoeddeskundige ,,Ook al kook je nog zo lekker en ook al kan je fantastische dingen op tafel zetten; als je kind geen zin heeft om te eten, dan is dat wat het is”, vertelt de psychologe. Als tip geeft ze dat je het als ouder niet persoonlijk moet nemen: ,,Want zo bedoelen ze het heus niet.” Rekening houden met het eten gevarieerd aanbieden en op een manier dat je kind het lekker vindt, kan ook geen kwaad volgens Neve.

Belangrijk is wel dat ouders hun kinderen verschillende dingen aan moeten blijven bieden. Niet te snel alleen geven wat ze lekker vinden, zegt Neve: ,,Dan leren ze de rest nooit eten.”



Probeer de lastige maaltijden aan te bieden op dagen dat de sfeer rustig en ontspannen is. Neve: ,,Dan kun je het beter aan.” Moeder Van Rossum herkent zich daar wel in: ,,De ene dag is het erger dan de andere dag, dan kun je het beter hebben. Je bent zelf ook niet altijd fit.”

Stress

Het avondeten met een moeilijk etend kind kan ouders veel stress opleveren. Maar problemen doen zich alleen voor als je het zelf toelaat, zegt Neve. ,,Hoe meer stress jij van tevoren en tijdens het eten voelt, hoe groter de reactie van je kinderen.”



Of de families stress ervaren? ,,Soms is het wel irritant”, zegt vader Jessurun. De moeder ervaart niet zozeer stress, maar maakt zich wel druk als hun zoon bijvoorbeeld naar een feestje gaat: ,,Wat is daar dan te eten? Ik moet ervoor zorgen dat hij altijd wat in zijn tas heeft. Een broodje bijvoorbeeld.” De vader knikt instemmend: ,,We worden er wel moedeloos van, maar niet merkbaar voor hem.”

De moeder van familie Waterschoot begint altijd op tijd met eten klaarmaken, zodat ze zeker nog een avond overhouden om bijvoorbeeld televisie te kijken. Soms heb ik het eten tussen vijf uur en half zes al klaar, zegt ze in de video, maar haar man vindt dat te vroeg ,,Jouw kind heeft wat langer de tijd nodig, dus ik begin wat vroeger. Ik heb er geen stress van, maar ik houd er wel veel rekening mee”, zegt de moeder van twee.