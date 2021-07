Eetgedrag uitgelegd: waarom moet die chipszak áltijd leeg?

Koken & eten Snackprodu­cent: we eten door corona minder tussendoor­tjes maar zitten vaker aan de borrel

14:33 We zijn in coronatijd meer gaan snoepen en snacken. Dat ziet ook Jan Willem Balk van snack- en snoepproducent Mondelēz. Zorgelijk? De directeur van de Benelux wil de nieuwe cijfers graag nuanceren. ‘Het gaat om één flinke reep per huishouden per jaar.’