Eethuis doet aangifte na ‘wraakactie’ van klant

Goede naam

Tot zo’n twee jaar geleden hoorde de branche-organisatie dat het veel vaker misliep, onduidelijk is waarom dat is veranderd. Veel horecaondernemers werden destijds gechanteerd. ,,Er zijn gasten die korting, een bepaalde behandeling of gratis voedingsmiddelen eisen in ruil voor het niet plaatsen van een negatieve recensie op bekende (invloedrijke) sites. Ondernemers zien dat als een bedreiging voor de goede naam van hun zaak. Vaak is er op recensiesites geen bewijs nodig waarmee men aantoont dat de recensent daar ook daadwerkelijk gegeten of gedronken heeft.”



In het verleden gaf KHN al aan dat de ondernemers het liefst zien dat gasten enkel een recensie kunnen achterlaten als zij daadwerkelijk in een restaurant zijn geweest. Een manier om daarvoor te zorgen is dat je de beoordeling alleen kunt plaatsen als je je reservering hebt ingelost of dat er daadwerkelijk een transactie heeft plaatsgevonden.



De eigenares van Hemels zette de familie op de zwarte lijst: personeel weet op die manier dat de familie niet meer mag bestellen bij het restaurant. Of er veel van zulke zwarte lijsten zijn in Nederland, kan Beljaarts niet zeggen. ,,Wij hebben geen zicht op hoeveel restaurants zwarte lijsten hanteren. Het is aan de ondernemer wie hij of zij wel of niet in de zaak toelaat of aan wie zij wel of niet willen verkopen.”