Eieren spelen vaak tweede viool in hun eigen salade

Om zelf eiersalade te maken heb je genoeg aan wat hardgekookte eieren, mayonaise, verse bieslook en een snuf peper en zout.



De kuipjes in de supermarkt zeulen daarentegen nog een karrenvracht aan ingrediënten met zich mee, concludeerde ook de Consumentenbond onlangs in zijn nieuwste gids. In deze proeverij spannen Johma en Vitakrone (Lidl) de kroon: meer dan 35 bestanddelen zijn in de ketel gegooid. Dat een bederfelijk product als eiersalade enige conserveermiddelen en kleurstoffen behoeft om in het schap niet razendsnel bruin te kleuren, is logisch. Maar smaakversterkers als mononatriumglutamaat, verdikkingsmiddelen als xanthaangom en zuurteregelaars als natriumlactaat zijn louter noodzakelijk voor een potje ingrediëntenbingo aan het paasontbijt.



Ook de toevoeging van water is volgens de Consumentenbond reden om nattigheid te voelen. Dikke kans dat er geen gebruik is gemaakt van echte mayonaise, maar een uitgeklede ‘basissaus’.



Is al dat geknutsel ook de doodsteek voor de smaak? We keuren acht eiersalades uit de supermarkt in een blinde proeverij met drie professionele smaakmakers. Charlotte Kleyn en Tamara Vojtechovsky maakten tijdens hun masterstudie voedingshistorie in Brussel al kennis met een keur aan op mayonaise gebaseerde sauzen. En ook Jonneke de Zeeuw proefde in haar culinaire ontdekkingstocht voor Volkskrant.nl gerechten uit alle windstreken.



Toch hebben ook doorgewinterde fijnproevers hun grenzen, zo blijkt uit de uitspraken die al snel hoorbaar zijn in het proeflokaal. ,,Ik heb het er moeilijk mee, hoor jongens’’, roept de één. ,,Nu ik jouw gezicht zie, durf ik zelf geen hap meer te nemen’’, zegt de ander. ,,Dit is geen proeverij, maar een beproeving’’, concludeert de volgende. ,,Ik krijg ineens een idee wat Baudet bedoelde met de brokstukken van onze samenleving.”