Eieren zijn hartstikke gezond, maar hoeveel ‘mag’ je er eigenlijk eten met Pasen?

Het advies van het Voedingscentrum is duidelijk: tussen de twee en vier eieren eten is prima. Dat wil zeggen: per wéék. Als je ook vis en vlees eet wat minder en als je vegetariër bent wat meer. Maar ja, met Pasen eten we er al snel meer. Volgens een enquête onder vierhonderd Nederlanders in opdracht van leverancier Blije Kip blijkt dat het gemiddelde rond Pasen drie eieren is. Ruim 20 procent eet vier eieren, maar een klein deel van de Nederlanders (2 procent van de mannen) eet er wel acht.