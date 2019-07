Eigenaar biefstukkenrestaurant: ‘Dat gezeik over die paarden heeft pijn gedaan’

Nederland­se chef-kok Odile (44) maakt furore in de Caraïben

New Yorkers kijken dagelijks naar haar. En in Boston zijn vele fans van haar kookshow. Odile Horjus (44), alias Chef de Colores, is opgegroeid in Doetinchem, werd finalist van Masterchef in de Dominicaanse Republiek en heeft nu haar eigen dagelijkse televisieshow.